Малков ответил на вопрос о строительстве в Лесопарке с вырубкой деревьев

Павел Малков ответил на вопрос о начавшемся строительстве в Лесопарке с вырубкой деревьев. Приводим фрагмент интервью губернатор для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025».

" — Рядом с Лесопарком в Рязани появится филиал национального центра «Россия». Там ведётся активная стройка. Как выбирался данный участок, где вырубили десятки деревьев? (В 2020 году на участке неподалёку планировали возвести нужную району школу, но из-за массового недовольства рязанцев от идеи отказались. Почему не учитывалось мнение граждан при строительстве наццентра и не проводились публичные слушания?

— Во-первых, давайте вспомним, из-за чего были массовые протесты. Насколько я слышал, не из-за самого строительства, а потому что ученикам было бы неудобно ходить к этой школе, из-за плохой логистики. Плюс ВДНХ тогда ещё была практически разрушена. И в целом это решение выглядело достаточно сомнительным, поэтому от него отказались.

Когда говорим про вырубку деревьев, хочу напомнить, что там было так называемое поле для регби, но по факту это просто большая вытоптанная площадка. Причём для регбистов мы нашли хорошее поле, где они сейчас занимаются. А национальный центр — это одна из локаций, которая продолжит развитие комплекса рязанской ВДНХ.

Мы уже начали ремонтировать Сад юннатов. Привели его в порядок внутри, скоро сад изменится и снаружи. Поменяем забор, появится красивая входная группа, с правой стороны между Садом юннатов и многоквартирным жилым домом сделаем прямую дорогу до речного порта, до будущей набережной. Внутри появятся новые теплицы, пруд и многое другое. При этом Сад юннатов по-прежнему останется учебным заведением с закрытой территорией.

ВДНХ, Лесопарк, Сад юннатов — логично и дальше развивать здесь концепцию большого общественного пространства. И филиал наццентра «Россия» дополнит этот комплекс.

Внутри будет выставочное пространство и несколько залов для проведения мероприятий, рядом появится большая парковка — такого комплекса не хватает нашему региону. Национальный центр станет новым центром притяжения. Планируем открыть его летом 2026 года".

Напомним, вырубку деревьев зафиксировали в Лесопарке в июне 2025 года. Позже власти пообещали после строительства наццентра высадить деревья вокруг здания.