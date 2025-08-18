В Рязани около Лесопарка построят филиал национального центра «Россия»

Подразумевается, что в центре будут проводиться мастер-классы, постоянные и сезонные выставки с достижениями региона. Согласно информации на стендах, кроме строительства филиала, который войдет в большой пешеходный маршрут, в 2025 году обновят входную группу в Лесопарк. Кроме того, реконструируют Сад Юннатов. Там создадут оранжереи, отреставрируют исторический забор и входную группу, восстановят и расширят водоем.

Напомним, в феврале стало известно, что филиал Национального центра «Россия» откроется в Рязани.