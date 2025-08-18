Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
19°
Втр, 19
20°
Срд, 20
20°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 80.90 / 80.30 18/08 14:21
Нал. EUR 94.70 / 95.33 18/08 14:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 632
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 554
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 819
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 406
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани около Лесопарка построят филиал национального центра «Россия»
Подразумевается, что в центре будут проводиться мастер-классы, постоянные и сезонные выставки с достижениями региона. Согласно информации на стендах, кроме строительства филиала, который войдет в большой пешеходный маршрут, в 2025 году обновят входную группу в Лесопарк. Кроме того, реконструируют Сад Юннатов. Там создадут оранжереи, отреставрируют исторический забор и входную группу, восстановят и расширят водоем.

В Рязани около Лесопарка построят филиал национального центра «Россия». Это следует из информации со стендов, которые появились перед входом в парк, убедилась корреспондент РЗН. Инфо 18 августа.

Подразумевается, что в центре будут проводиться мастер-классы, постоянные и сезонные выставки с достижениями региона.

Согласно информации на стендах, кроме строительства филиала, который войдет в большой пешеходный маршрут, в 2025 году обновят входную группу в Лесопарк.

Кроме того, реконструируют Сад Юннатов. Там создадут оранжереи, отреставрируют исторический забор и входную группу, восстановят и расширят водоем.

Напомним, в феврале стало известно, что филиал Национального центра «Россия» откроется в Рязани.