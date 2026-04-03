Власти рассказали, как живут жители сел Заокское и Коростово в период половодья
«В селах продолжается обычная размеренная жизнь. В местных ДК разработали план проведения мероприятий. В заокской школе сдвинули сроки весенних каникул, которые начались 2 апреля. Для школьников из Коростова предусмотрено дистанционное обучение», — написал Андрей Красов. Он напомнил, что к половодью в Рязанском округе начали готовиться заранее. Все службы переведены в режим повышенной готовности, отработаны алгоритмы оповещения жителей, подготовлены пункты временного размещения, создан запас продуктов и медикаментов.

Власти рассказали, как живут жители сел Заокское и Коростово Рязанского округа в период половодья. Об этом написал 3 апреля депутат Госдумы от региона Андрей Красов в своих соцсетях.

Он с главой администрации Рязанского округа Дмитрием Хотенцевым и депутатом облдумы Владиславом Фроловым побывал в селах. Они проверили, как организована помощь жителям в период половодья.

«В селах продолжается обычная размеренная жизнь. В местных ДК разработали план проведения мероприятий.

В заокской школе сдвинули сроки весенних каникул, которые начались 2 апреля. Для школьников из Коростова предусмотрено дистанционное обучение», — написал Андрей Красов.

Он напомнил, что к половодью в Рязанском округе начали готовиться заранее. Все службы переведены в режим повышенной готовности, отработаны алгоритмы оповещения жителей, подготовлены пункты временного размещения, создан запас продуктов и медикаментов.

Отмечается, что перевозить людей от села Шумашь через затопленную дорогу до Заокского будет гусеничный плавающий транспортер. При дальнейшем подъеме воды планируют запустить два катера.

Напомним, 3 апреля от Рязанского кремля стартовал первый рейс к Заокскому.