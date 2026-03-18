В Рязанском округе на время паводка пустят два теплохода для жителей

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло 18 марта, стало известно, что во время разлива Оки для жителей сел Заокское и Коростово пустят два теплохода. «Это не прогулочные катера, а полноценный транспорт, рассчитанный на перевозку именно местных людей. Остается немного времени, чтобы отработать подсыпку дорожных участков, обустройство площадок для посадки и высадки людей с катеров. Первым рейсом проеду лично — посмотрю, как все организовано», — отметил Дмитрий Хотенцев. Он добавил, что до паводка медики проведут медосмотры, предложат нуждающимся госпитализацию.

Он добавил, что до паводка медики проведут медосмотры, предложат нуждающимся госпитализацию. Фельдшеры будут на связи ежедневно. Запасами лекарств людей уже обеспечили.

«Газовики и энергетики заготовили ремонтные комплектующие, в подтапливаемых местах подняли ШГП и подстанции, назначили дежурных. Магазины увеличили запасы товаров. Полиция направит сотрудников на круглосуточное дежурство. Ветеринары завершают вакцинацию животных.

В пик половодья школьники уйдут на каникулы, а после них перейдут на удаленку. В школе есть генераторы, создан запас продуктов для столовой», — отметил глава Рязанского округа.

Дмитрий Хотенцев уточнил, что, помимо названных сел, в зоне возможного подтопления есть и другие населенные пункты. Списки домов уточнили.

«При самом неблагоприятном сценарии предложим людям эвакуацию. Все необходимое для этого готово», — заверил он.

Фото: канал Дмитрия Хотенцева в MAX.