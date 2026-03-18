В Рязанском округе на время паводка пустят два теплохода для жителей. Об этом сообщил в своих соцсетях глава муниципального образования Дмитрий Хотенцев.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло 18 марта, стало известно, что во время разлива Оки для жителей сел Заокское и Коростово пустят два теплохода.
«Это не прогулочные катера, а полноценный транспорт, рассчитанный на перевозку именно местных людей. Остается немного времени, чтобы отработать подсыпку дорожных участков, обустройство площадок для посадки и высадки людей с катеров. Первым рейсом проеду лично — посмотрю, как все организовано», — отметил Дмитрий Хотенцев.
Он добавил, что до паводка медики проведут медосмотры, предложат нуждающимся госпитализацию. Фельдшеры будут на связи ежедневно. Запасами лекарств людей уже обеспечили.
«Газовики и энергетики заготовили ремонтные комплектующие, в подтапливаемых местах подняли ШГП и подстанции, назначили дежурных. Магазины увеличили запасы товаров. Полиция направит сотрудников на круглосуточное дежурство. Ветеринары завершают вакцинацию животных.
В пик половодья школьники уйдут на каникулы, а после них перейдут на удаленку. В школе есть генераторы, создан запас продуктов для столовой», — отметил глава Рязанского округа.
Дмитрий Хотенцев уточнил, что, помимо названных сел, в зоне возможного подтопления есть и другие населенные пункты. Списки домов уточнили.
«При самом неблагоприятном сценарии предложим людям эвакуацию. Все необходимое для этого готово», — заверил он.
Фото: канал Дмитрия Хотенцева в MAX.