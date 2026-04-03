От Рязанского кремля стартовал первый рейс катера к Заокскому
3 апреля от пристани Рязанского кремля к селу Заокское первый рейс катера. Отмечается, что ранее жителей перевозили к трассе на большегрузных автомобилях, после чего они пересаживались на автобус. Отмечается, что к соседнему Коростову, также отрезанному половодьем, катер планируют пустить в пятницу вечером. Продукты в местные магазины доставляет плавающий транспортер. Ранее появилось расписание отправлений катера.
