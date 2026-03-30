В Шумашь направили плавающий транспортер для перевозки жителей

В понедельник, 30 марта, в Шумашь Рязанского округа направили гусеничный плавающий транспортер для перевозки жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ПТС-М будет задействован для перевозки людей от села Шумашь через затопленную дорогу Заокское — Коростово до автомобилей высокой проходимости.

«Транспортер предназначен для переправы через широкие водные преграды людей, материальных средств и различной техники. Он может также использоваться для перевозок людей и различных грузов по пересеченной и заболоченной местности. Грузоподъемность на воде — 10 тонн, при перевозках по суше — 5 тонн», — отметили в МЧС.

Ранее стало известно, что из-за подъема воды в Оке закрыт участок автодороги Шумашь — Заокское — Коростово в Рязанском округе.