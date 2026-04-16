В Рязани завершили ямочный ремонт на 52 участках дорог, еще три — в процессе. Информацию представили на комитете гордумы по ЖКХ в четверг, 16 апреля.

Ликвидация аварийных выбоин продолжается на улице Зубковой. Работы там выполнены на 20%. Также ремонт еще не завершен на улицах Есенина (35%) и Молодцова (50%).

Занимается ямочным ремонтом МБУ «Дирекция благоустройства города».

Ранее в мэрии рассказали о нехватке денежных средств для выполнения работ по ликвидации ям. По словам замначальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Наумова, на ямочный ремонт выделили около 20 млн рублей, однако этой суммы хватает лишь на 5 тысяч м2. При этом необходимо провести работы на дорожных участках, общая площадь которых составляет 40 тысяч м2.