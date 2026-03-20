Мэрия: в Рязани необходимо починить 40 тысяч м² дорог, деньги есть только на 5

В Рязани завершили ямочный ремонт на 32 участках дорог, используя литой асфальтобетон. Работы проводятся в основном ночью. Для увеличения объемов вывели вторую установку. С 1 апреля к ремонту привлекут подрядчиков, приоритет — центральные улицы. На ямочный ремонт выделено около 20 миллионов рублей, что позволит отремонтировать 5 тысяч м², тогда как общая площадь повреждений составляет 40 тысяч м². Ямочный ремонт — временная мера, вызванная необходимостью полного обновления асфальтобетонного покрытия каждые 6-8 лет.

В Рязани завершили ямочный ремонт на 32 участках дорог. Отчет на комитете гордумы по ЖКХ представили замначальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов.

Согласно докладу, дирекция благоустройства города выполняет ямочный ремонт в зимний период при помощи одной установки по приготовлению литой асфальтобетонной смеси. Работы проводят в основном в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

«В связи с повышенным образованием ям вывели на дороги вторую установку. Сейчас увеличился в два раза объем выполняемых работ. С 1 апреля планируется вывести на ямочный ремонт подрядные организации Приоритетом являются центральные улицы, где высокий объем движения, в том числе Зубковой, Новоселов, Новая, Островского», — сообщил Дмитрий Наумов.

Он отметил, что на ямочный ремонт после зимы выделили около 20 миллионов рублей. Средства направили на работу ДБГ и подрядчиков. По словам Наумова, данных средств хватит на ремонт 5 тысяч м2. При этом необходимо провести работы на участках, общая площадь которых — 40 тысяч м2.

Он объяснил, что ямочный ремонт — вынужденная мера, их на дорогах быть не должно. По словам Наумова, ямы появляются, потому что не соблюдаются межремонтные сроки асфальтобетонного покрытия. Каждые 6-8 лет необходимо полностью менять верхний слой.

Ранее мэр Рязани Борис Ясинский рассказал о подготовке к ямочному ремонту. Специалисты начали проводить комплексную проверку состояния дорог, на которых из-за резких перепадов температуры появились выбоины и повреждения.