Власти прокомментировали возможный запрет электросамокатов в Рязани

В мэрии рассказали, что в городе не планируют вводить полный запрет на электровелосипеды и электросамокаты. «Вместе с коллегами из профильных ведомств и операторами самокатов работаем над решением вопроса усиления контроля за соблюдением самокатчиками ПДД», — подчеркнули в горадминистрации. Напомним, в Благовещенске ввели полный запрет на катание на электросамокатах.

Власти прокомментировали возможный запрет электросамокатов в Рязани. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе горадминистрации 17 июля.

В мэрии рассказали, что в городе не планируют вводить полный запрет на электровелосипеды и электросамокаты.

«Вместе с коллегами из профильных ведомств и операторами самокатов работаем над решением вопроса усиления контроля за соблюдением самокатчиками ПДД», — подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, в Благовещенске ввели полный запрет на катание на электросамокатах.