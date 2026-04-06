В России хотят ужесточить правила аренды самокатов
По данным издания, Минцифры вместе с сервисами проката обсуждают возможность проверять пользователей через «Госуслуги». Инициаторы проекта считают, что это поможет подтверждать возраст — так дети точно не смогут арендовать самокат. Мера повысит безопасность и на дорогах, и для самих подростков. Подключение будет добровольным. Отмечается, что пока такая проверка работает только в Москве. Напомним, в Рязанской области электросамокаты можно арендовать с 16 лет.
