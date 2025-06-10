Количество ДТП с электросамокатами в 2024 году увеличилось на 44 процента

Глава города Виталий Артемов назвал существующую статистику «не очень хорошей». Он отметил, что в предыдущем году зафиксировали 52 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. «Пострадали 33 человека, в 22 случаях самокатами управляли несовершеннолетние. За четыре месяца 2025 года статистика тоже не в нашу пользу: зарегистрировано 11 ДТП», — заявил мэр.

В 2024 году количество ДТП с электросамокатами увеличилось на 44 процента. С соответствующим отчетом на заседании гордумы во вторник, 10 июня, выступил мэр Виталий Артемов.

Глава города назвал существующую статистику «не очень хорошей». Он отметил, что в предыдущем году зафиксировали 52 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

«Пострадали 33 человека, в 22 случаях самокатами управляли несовершеннолетние. За четыре месяца 2025 года статистика тоже не в нашу пользу: зарегистрировано 11 ДТП», — заявил Артемов.

Ранее сообщалось, что во всех рязанских парках введут запрет на движение на электросамокатах. Также в городе планируют обустроить площадки для парковки велосипедов и СИМ.