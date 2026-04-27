В Рязанской области заключили под стражу подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

Суд Кадомского района удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 29-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей сожительницы и ее ребенка. Инцидент произошел 23 апреля, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанес множественные колюще-режущие удары женщине и ее сыну. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый скрылся, однако вскоре его задержали правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ. В настоящее время расследование находится под контролем прокуратуры.

Суд Кадомского района удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 29-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей сожительницы и ее ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 23 апреля, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанес множественные колюще-режущие удары женщине и ее сыну. Оба потерпевших скончались на месте происшествия.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, однако вскоре его задержали правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

В настоящее время расследование находится под контролем прокуратуры.

Напомним, жителя Пензенской области задержали 25 апреля сотрудники угрозыска УМВД по Рязанской области. Тела женщины и годовалого ребенка обнаружили 23 апреля в одном из домов в поселке Кадом. Сообщалось, что мужчина мог убить из-за ревности.

Также СК опубликовало видео с задержанным за двойное убийство в Рязанской области.