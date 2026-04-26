Задержан подозреваемый в убийстве девушки и ее ребенка в Рязанской области

Задержан подозреваемый в убийстве девушки и ее годовалого сына в Рязанской области. Об этом сообщила официальный представитель полиции Ирина Волк.
25 апреля сотрудники угрозыска УМВД по Рязанской области задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Пензенской области.
Злоумышленника передадут в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ.
Установление обстоятельств произошедшего и оперативно-следственные действия продолжаются.
Напомним, ночью 23 апреля в одном из жилых домов поселка Кадом обнаружили тела 26-летней девушки и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти.
Ранее сообщалось, что в преступлении подозревается 29-летний возлюбленный девушки Антон К. Он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сообщалось, что мужчина мог убить из-за ревности.
