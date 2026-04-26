Задержан подозреваемый в убийстве девушки и ее ребенка в Рязанской области

25 апреля сотрудники угрозыска УМВД по Рязанской области задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Пензенской области. Злоумышленника передадут в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ. Установление обстоятельств произошедшего и оперативно-следственные действия продолжаются. Напомним, ночью 23 апреля в одном из жилых домов поселка Кадом обнаружили тела 26-летней девушки и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти.