Театр балета покажет в Рязани премьерные постановки

В Рязанском театре балета пройдет премьера одноактных постановок «Кармен-сюита» и «Шопениана» в рамках программы «Вечер одноактных балетов» (12+). Показы состоятся 29, 30 апреля и 14, 15 мая в 19:00. «Кармен-сюита» рассказывает о трагической любви цыганки Кармен, а «Шопениана» — это романтический балет о юноше и сильфидах. Директор театра Марина Кауркина отметила важность исторической сцены театра драмы для данного события. Художественный руководитель Юрий Зиннуров сообщил о необходимости формирования труппы из артистов из других городов, так как в Рязани нет специализированного училища. На данный момент в труппе 28 артистов. В планах — балеты «Баядерка» и «Лебединое озеро». Возрастное ограничение — 12+.

В Рязанском театре балета состоится премьера двух одноактных постановок «Кармен-сюита» и «Шопениана». Подробности озвучили на пресс-конференции в понедельник, 27 апреля.

Новая программа, в которую вошли премьерные постановки, получила название «Вечер одноактных балетов» (12+). Показы состоятся в театре драмы 29, 30 апреля и 14, 15 мая. Время начала — 19:00. «Вечер одноактных балетов» станет третьей премьерной постановкой Рязанского театра балета, который появился осенью 2025 года и вошел в состав Рязанского музыкального театра.

«Кармен-сюита» — яркий темпераментный балет, в основе сюжета которого — трагическая история цыганки Кармер, ее любви, роковой страсти и борьбы за свободу. «Шопениана» — абсолютная противоположность «Кармен». Это балет-романс, где главными героями становятся юноша и девушки-сильфиды.

«Историческая сцена Рязанского театра драмы добавляет этому событию особую значимость. Это сцена, на которой рождались легендарный спектакли, звучали имена выдающихся артистов. Теперь она принимает Рязанский театр балета. Это своеобразный символ связи поколений, развития новых творческих возможностей», — отметила директор музыкального театра Марина Кауркина.

Глава учреждения уточнила, что разработка премьерной программы, в том числе ее хореография, декорации и костюмы, адаптировалась под параметры сцены театра драмы.

По словам художественного руководителя театра балета Юрия Зиннурова, труппа пока продолжает формироваться. В Рязани нет специализированного училища, поэтому артистов приглашают из других городов, в том числе из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москва, Красноярска, Улан-Удэ, Владивостока, Сыктывкара, Йошкар-Олы. Как отметил Юрий Зиннуров, в Рязани работают любительские школы, но их уровень не подходит для профессионального балета.

«Если мы берем театр балета, то минимальный штат — 50 артистов, чтобы создавать полноценные постановки. В настоящий момент у нас 28 артистов. К сожалению, пока мы себе больше позволить не можем», — сообщил Юрий Зиннуров.

Кроме того, ответ на вопрос о том, какая поставка станет следующий, также будет зависеть от числа артистов, которые присоединятся к театру балета. Художественный руководитель Юрий Зиннуров поделился, что в планах — работать над известным балетом «Баядерка», созданном при участии драматурга и либреттиста Сергея Худекова. Он родился в семье дворянина из Рязанской губернии. В 2027 году исполнится 190 лет со дня рождения Сергея Худекова. Также Рязанский театр балета намерен поставить классику мирового искусства — балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Театр балета в Рязани за время работы столкнулся с некоторыми трудностями. По словам Юрия Зиннурова, балет пока не сопровождается живым оркестром, потому что в городе отсутствуют необходимые площадки для полноценных постановок и большие оркестровые ямы для минимум 40 человек.

«Конечно, мы стремимся к тому, чтобы давать балет под оркестр. Балет — это слияние трех искусств: танца, живой музыки и визуала», — заявил художественный руководитель.

Кроме того, в Рязани отсутствует швея для балетных костюмов, поэтому для работы пригласили мастера из Санкт-Петербурга. Анастасия Зверева стала художницей по костюмам и создала специальный швейный цех. Так, например, для «Вечера одноактных балетов» за основу взяли костюмы из оригинальной поставки, но отредактировали и адаптировали под хореографию и состав труппы.

Рязанский театр балета намерен продолжать работу над новыми постановками, расширять состав труппы и знакомить местную публику с новым для города видом искусства.

Напомним, в августе 2025 года губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе появится собственная балетная труппа и соответствующая школа. Художественным руководителем Рязанского театра балета стал Юрий Зиннуров.

