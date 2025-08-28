В Рязани появится балетная труппа и школа
Губернатор Павел Малков сообщил о планах создать рязанский балет. Он сделал это 28 августа, отвечая на вопрос рязанца. «Рассчитываем, что появится собственный балет в Рязани. Будем создавать балетную труппу. Задача создать не только коллектив, но и соответствующую школу. Многие дети хотят учиться», — сказал Малков.
Фото: скриншот эфира на странице «Рязанская область» ВКонтакте.