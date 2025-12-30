В Рязани состоялась премьера балета «Щелкунчик»

Премьера состоялась 29 декабря на сцене Рязанской филармонии. Ее посетил губернатор региона Павел Малков. «Бессмертная музыка Петра Чайковского уже больше ста лет звучит на лучших сценах страны. Теперь новогоднюю сказку могут увидеть и рязанцы — в исполнении труппы Рязанского театра балета. Красиво, атмосферно и по-настоящему волшебно», — отметил он. Напомним, показы балета состоятся 30 декабря, 2 и 15 января. Возрастное ограничение 0+