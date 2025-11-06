Стало известно число артистов в рязанской балетной труппе

Стало известно число артистов в рязанской балетной труппе. Информацию разместили минкультуры Рязанской области в соцсетях. В министерстве рассказали, что труппа состоит из восьми артистов балета. При этом штат театра постоянно пополняется. Также в ведомстве поделились, что репетиции Рязанского театра балета проходят в региональном Дворце культуры и искусства, а выступления запланированы на крупнейших региональных площадках — например, на сцене филармонии. «В труппе есть артисты из различных городов России, в том числе Рязани», — отметили в комментарии.

Напомним, 17 октября стало известно, что в Рязани появилась собственная балетная труппа.

Художественным руководителем театра балета в Рязани стал солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юрий Зиннуров.

В ноябре начнется конкурсный отбор в школу балета. Он пройдет в три этапа.