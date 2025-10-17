В Рязани появилась собственная балетная труппа

Гала-концерт состоится 4 ноября в Рязанской филармонии. На сцене покажут фрагменты из знаменитых балетных спектаклей в исполнении местных ведущих артистов балета и специально приглашенных гостей из Мариинского, Михайловского, Новосибирского театров балета, Московского академического музыкального театра, Большого театра России и Государственного театра оперы и балета Анталии. Напомним, ранее о создании труппы и школы заявлял губернатор Павел Малков.