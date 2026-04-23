В ЦПКиО планируют сохранить вековые дубы и создать экологическую тропу

В ЦПКиО планируют провести работы по сохранению трех дубов, возраст которых может достигать 300 лет. Эти деревья — памятники природы и требуют особой охраны, сообщили в пресс-службе мэрии. Как рассказал доцент РГУ имени С. А. Есенина Алексей Водорезов, ученые предполагают, что возраст дубов составляет более 200 лет, но точные данные получат после проведения научных исследований. Кроме того, в Рюминой Роще появится экологическая тропа.

Как рассказал доцент РГУ имени С. А. Есенина Алексей Водорезов, ученые предполагают, что возраст дубов составляет более 200 лет, но точные данные получат после проведения научных исследований.

«Мягкие зимы Европы, к которым привыкли эти деревья, не всегда соответствуют суровым условиям Центральной России. В результате сильных морозов у дубов появляются морозобойные трещины, которые могут привести к гибели деревьев. Однако сильные экземпляры способны зарастать и восстанавливаться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект преобразования парка предусматривает сохранение уникальных деревьев. Специалисты уберут поросль и крупные деревья американского клена, который признан инвазивным видом и занесен в «Черную книгу».

«Рязанцы смогут узнать, какой тип почвы находится под ногами, как сформировался этот природный комплекс, какие растения здесь произрастают, а также есть ли среди них краснокнижные виды растений и животных», — отметил Алексей Водорезов.

Напомним, в ЦПКиО проводят благоустройство территории. Там появится разноуровневая детская площадка, зона фуд-кортов, прокат спортивного инвентаря, санитарные модули.

Кроме того, на территории парка установят скамейки, светодиодные фонари и декоративную подсветку деревьев, проведут озеленение.

