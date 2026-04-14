Депутаты городской Думы проконтролировали ход благоустройства рязанского ЦПКиО

14 апреля в рамках выездного заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры депутаты Рязанской городской Думы вместе с активистами ТОС оценили ход благоустройства Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщили на сайте Думы. О работах по развитию территории парка рассказали заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Мария Гермони и представители подрядной организации. Комплексное развитие Центрального парка культуры и отдыха включает несколько этапов: от благоустройства территории до создания функциональных и комфортных зон отдыха.

Для юных рязанцев на участке площадью 1 800 кв. м создается уникальное по форме и наполнению игровое пространство для всех возрастов. Разноуровневая площадка будет включать элементы для игры с водой и песком, горки, сюжетные игровые конструкции и большие качели. Рядом с игровым городком разместятся зона фуд-кортов, прокат спортивного инвентаря и современные санитарные модули. Это сделает пребывание в парке более комфортным.

На сегодняшний день уже вырыт котлован, выполнены работы по устройству коммуникаций и водоотведения.

В рамках благоустройства на территории парка установят скамейки, светодиодные фонари и декоративную подсветку деревьев, проведут озеленение. Сейчас завершается санитарная прочистка территории: удалена сорная поросль, сухие и больные деревья. Перед началом работ специалисты провели обследование и получили разрешение на спил. Эти мероприятия необходимы для сохранения здоровья экосистемы и предотвращения болезней растений. Чтобы не повредить здоровые деревья, вокруг них установлены специальные защитные ограждения.

Особое внимание уделено мерам безопасности зоны отдыха. В парке появится модернизированная система видеонаблюдения с камерами, оснащёнными функцией биометрического распознавания лиц, и система оповещения и управления эвакуацией на случай чрезвычайной ситуации.

Запланирована установка 138 светодиодных комплексов и декоративной подсветки. Вдоль улицы Братиславской появится асфальтовый проезд с парковочными карманами, что решит проблему доступности парка для автомобилистов. Также запланирован ремонт наружного ограждения территории.

«Благодаря столь масштабному благоустройству старый и всеми любимый парк станет современной зоной отдыха, отвечающей запросам горожан. Все этапы благоустройства будем держать на постоянном депутатском контроле», — сказал председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Сергей Дейнего.

Напомним, Центральный парк культуры и отдыха является одной из важных локаций проекта «Рязань пешеходная» — Большого пешеходного маршрута, который создается в областном центре по поручению Губернатора Павла Малкова.