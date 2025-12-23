В рязанском ЦПКиО начали строительство разноуровневой детской площадки

Разноуровневая площадка подразумевает множество сценариев игры для всех возрастов: игра с водой и песком, горки для разных возрастов, сюжетные игровые элементы и по периметру большая качель с различным типами сидений. Создание современной детской зоны ориентировано на разный детский возраст. На прилегающей территории обустроят зону фуд-кортов, канатный городок, лодочную станцию и прокат велосипедов. Планируется установить скамейки, светодиодные фонари и декоративную подсветку деревьев, провести озеленение.

Работы завершат в конце лета 2026 года.

Фото: Рязанские ведомости