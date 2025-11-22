Опубликована схема благоустройства ЦПКиО в Рязани

Согласно документации, во второй этап благоустройства парка помимо прочего появятся по индивидуальным эскизам в едином стиле 47 парковых скамеек, 28 урн, 10 велопарковок, 11 навигационных указателей. Также для работ закупят восемь комплектов тротуарных плит с рисунком, пять защитно-декоративных коробов, а также теневой навес для площадки для выгула собак.

Опубликована схема благоустройства ЦПКиО в Рязани. Карта и внешний вид элементов благоустройства разместили в документах к тендеру на сайте госзакупок.

Согласно документации, во второй этап благоустройства парка помимо прочего появятся по индивидуальным эскизам в едином стиле 47 парковых скамеек, 28 урн, 10 велопарковок, 11 навигационных указателей. Также для работ закупят восемь комплектов тротуарных плит с рисунком, пять защитно-декоративных коробов, а также теневой навес для площадки для выгула собак.

Напомним, в 2024 году стало известно, что на благоустройство ЦПКиО совладелец «Технониколь» и учредитель благотворительного фонда Сергей Колесников направит миллиард рублей.

Позднее на работы выделили еще 122 миллиона рублей. За эти деньги в парке должны были обустроить детскую площадку и вылечить часть деревьев.

В октябре на благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Рязани выделили 260 миллионов рублей.

Позже начальную цену работ снизили до 254,6 миллиона рублей, а сроки выполнения работ перенесли с 30 сентября на 15 августа 2026 года.