Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
1 513
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
861
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
929
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
2 649
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Мать убитого на охоте рязанца не согласна с приговором — Бастрыкин потребовал доклад
Мать убитого на охоте рязанца Сергея Пинтелина не согласна с приговором — глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад. Пост об этом опубликован 20 апреля в соцсетях информационного центра следкома.

Отмечается, что в эфире федерального телеканала сообщили о несогласии матери с вынесенным приговором бывшему замначальнику управления угрозыска УМВД по Рязанской области Виталию Цыплакову и его знакомым, которые причастны к убийству ее сына во время незаконной охоты.

«Несмотря на то, что соучастники преступления оказали помощь злоумышленнику в сокрытии следов преступления, к лишению свободы приговорен только экс-правоохранитель. Женщина считает, что решение суда не соответствует тяжести совершенных фигурантами деяний», — говорится в сообщении.

В публикации напомнили, что в региональном следкоме расследовалось уголовное дело в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел и еще семи фигурантов.

Судом Цыплакову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. В отношении других фигурантов приняты решения о прекращении уголовного преследования или вынесен приговор, не связанный с изоляцией от общества.

Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела, собранных доказательствах, а также результатах судебного разбирательства с учетом доводов потерпевшей стороны, озвученных в телеэфире.

Напомним, 47-летнего рязанца убили во время незаконной охоты зимой 2024 года. Тело мужчины убийцы спрятали. Сергея Пинтелина объявили пропавшим. Спустя несколько месяцев его труп нашли на свалке в Сараевском районе закопанным на три метра экскаватором.

В СК рассказали детали расследования убийства рязанца.

Подробнее — в сюжете РЗН. инфо.