Мать убитого на охоте рязанца не согласна с приговором — Бастрыкин потребовал доклад

Мать убитого на охоте рязанца Сергея Пинтелина не согласна с приговором — глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад. Пост об этом опубликован 20 апреля в соцсетях информационного центра следкома.

Отмечается, что в эфире федерального телеканала сообщили о несогласии матери с вынесенным приговором бывшему замначальнику управления угрозыска УМВД по Рязанской области Виталию Цыплакову и его знакомым, которые причастны к убийству ее сына во время незаконной охоты.

«Несмотря на то, что соучастники преступления оказали помощь злоумышленнику в сокрытии следов преступления, к лишению свободы приговорен только экс-правоохранитель. Женщина считает, что решение суда не соответствует тяжести совершенных фигурантами деяний», — говорится в сообщении.

В публикации напомнили, что в региональном следкоме расследовалось уголовное дело в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел и еще семи фигурантов.

Судом Цыплакову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. В отношении других фигурантов приняты решения о прекращении уголовного преследования или вынесен приговор, не связанный с изоляцией от общества.

Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела, собранных доказательствах, а также результатах судебного разбирательства с учетом доводов потерпевшей стороны, озвученных в телеэфире.

Напомним, 47-летнего рязанца убили во время незаконной охоты зимой 2024 года. Тело мужчины убийцы спрятали. Сергея Пинтелина объявили пропавшим. Спустя несколько месяцев его труп нашли на свалке в Сараевском районе закопанным на три метра экскаватором.

