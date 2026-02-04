Суд в Рязанской области прекратил дело о незаконной охоте

Сараевский районный суд Рязанской области прекратил уголовное преследование в отношении семи местных жителей по делу о незаконной охоте на лося с причинением крупного ущерба. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, фигуранты признали вину, раскаялись и полностью возместили ущерб, причиненный Министерству природопользования региона. Также они добровольно оборудовали подкормочные площадки и солонцы для животных, предоставили корм и сделали благотворительные пожертвования.

Суд назначил каждому судебный штраф — от 200 до 250 тысяч рублей.

Рязанский областной суд оставил это решение без изменения. Ранее по факту той же охоты было возбуждено отдельное уголовное дело, связанное с гибелью человека.