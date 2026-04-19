В СК рассказали детали расследования убийства рязанца Сергея Пинтелина

Следователи по особо важным делам СУ СК России по Рязанской области раскрыли детали расследования убийства на охоте, главным фигурантом которого стал бывший заместитель начальника угрозыска УМВД Виталий Цыплаков. Интервью с руководителем 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области Андреем Карновым опубликовано на ИС «Вести».
По словам следователя, основная сложность заключалась в том, что подозреваемый — действующий на тот момент высокопоставленный сотрудник полиции с многолетним опытом раскрытия преступлений против личности. Цыплаков досконально знал, как фиксируются следы, проводятся обыски, допросы и оперативно-розыскные мероприятия, и использовал эти знания, чтобы затруднить расследование.
Первоначально все участники инцидента придерживались единой версии: якобы они просто отдыхали на природе, а потерпевший «ушёл в неизвестном направлении». Эта ложная история потребовала дополнительной работы по проверке алиби и сопоставлению показаний.
Ключевым прорывом стала детализация телефонных переговоров. Именно она позволила установить всех восьмерых участников незаконной охоты и получить показания против Цыплакова. После того как дело взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин, к расследованию подключились сотрудники Центрального аппарата СК, ГУСБ МВД и регионального управления ФСБ. Было проведено более десятка экспертиз, обысков, допрошено свыше 100 человек.
В итоге суд приговорил Цыплакова к 11 годам колонии строгого режима, лишил звания полковника и права занимать госдолжности на три года.
Напомним, 47-летнего рязанца убили во время незаконной охоты зимой 2024 года. Тело мужчины убийцы спрятали. Сергея Пинтелина объявили пропавшим. Спустя несколько месяцев его труп нашли на свалке в Сараевском районе закопанным на три метра экскаватором. Подробнее — в сюжете РЗН. Инфо.