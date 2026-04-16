Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
13°
Птн, 17
15°
Сбт, 18
13°
ЦБ USD 75.23 -0.62 16/04
ЦБ EUR 88.73 -0.53 16/04
Нал. USD 77.51 / 76.70 16/04 15:35
Нал. EUR 91.61 / 91.70 16/04 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Вынесен приговор по делу об убийстве рязанца Сергея Пинтелина
Напомним, 48-летнего рязанца убили во время незаконной охоты в феврале 2024 года. Тело мужчины спрятали. Пинтелина объявили пропавшим. Спустя несколько месяцев его труп нашли на свалке в Сараевском районе закопанным на 3 метра экскаватором. Выяснилось, что мужчину застрелил замначальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков. 16 апреля 2026 года Цыплакову вынесли приговор. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права занимать государственные должности в правоохранительных органах на 3 года. Его также лишили специального звания «полковник полиции».

43-летнего подельника Цыплакова приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Подробности по делу можно прочитать в сюжете.