Вынесен приговор по делу об убийстве рязанца Сергея Пинтелина

Напомним, 48-летнего рязанца убили во время незаконной охоты в феврале 2024 года. Тело мужчины спрятали. Пинтелина объявили пропавшим. Спустя несколько месяцев его труп нашли на свалке в Сараевском районе закопанным на 3 метра экскаватором. Выяснилось, что мужчину застрелил замначальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков. 16 апреля 2026 года Цыплакову вынесли приговор. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права занимать государственные должности в правоохранительных органах на 3 года. Его также лишили специального звания «полковник полиции».

Вынесен приговор по делу об убийстве рязанца Сергея Пинтелина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, 48-летнего рязанца убили во время незаконной охоты в феврале 2024 года. Тело мужчины убийцы спрятали. Пинтелина объявили пропавшим. Спустя несколько месяцев его труп нашли на свалке в Сараевском районе закопанным на 3 метра экскаватором.

Выяснилось, что мужчину застрелил замначальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков.

16 апреля 2026 года Цыплакову вынесли приговор. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права занимать государственные должности в правоохранительных органах на 3 года. Его также лишили специального звания «полковник полиции».

43-летнего подельника Цыплакова приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

