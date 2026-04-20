Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение
Ночью и утром 21 апреля на территории Рязанской области сохранятся осадки, местами сильные (в виде снега, мокрого снега, дождя). Также прогнозируют усиление ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица. Напомним, в ночь на 20 апреля в Рязанской области выпало 12 см снега. Сообщалось, что в Рязанскую область придут заморозки.
Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
Кроме того, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.