Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение

Ночью и утром 21 апреля на территории Рязанской области сохранятся осадки, местами сильные (в виде снега, мокрого снега, дождя). Также прогнозируют усиление ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица. Напомним, в ночь на 20 апреля в Рязанской области выпало 12 см снега. Сообщалось, что в Рязанскую область придут заморозки.