Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за ветра. Его порывы местами могут достигнуть 12-17 м/с. Также рязанцев предупредили о гололедице. Желтый уровень погодной опасности будет действовать до 8:00 22 апреля. Напомним, в ночь на 20 апреля в Рязанской области выпало 12 см снега. Говорилось, что вслед за снегопадом в регион придут заморозки.