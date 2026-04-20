В Рязанской области выпало 12 см снега

В ночь на 20 апреля в регионе выпал снег. Самый высокий снежный покров зафиксировали в Елатьме, там выпало 12 см осадков. 5 см снега выпало в Сасове, 4 — в Туме. В селе Павелец, Рязани и Ряжске высота снежного покрова достигла лишь 1 см. Ранее рязанцев предупредили о непогоде.

