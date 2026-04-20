По словам экспертов, во вторник снегопад в регионе иссякнет и начнется таяние. В ночь на среду снег и талые воды подмерзнут, ожидается ночной заморозок. Отмечается, что более уверенное потепление и завершение «зимы» ожидается не ранее среды.

Вслед за снегопадом в Рязанскую область придут заморозки. Об этом сообщают эксперты НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина.

