В Рязани увеличили площадь проектируемого ЖК с 23-я высотками

Речь идет о ЖК «Краски», который построят в районе улиц Зубковой и Тепличной. Общая площадь жилых помещений увеличится до 336 тыс. м2, а нежилых — до 10,5 тыс. м2. На территории также построят образовательные учреждения для юных рязанцев. Рассчитанная на 1160 мест школа увеличится. Вместимость составит 1230 учеников. Возрастет и вместимость двух детских садов — с 448 до 480 мест. Застройщик — «Северная Компания». Ранее сообщалось, что строительство ЖК «Краски» затронет 14 земельных участков, общей площадью 235 тыс м2. Отмечается, что они пустуют, а расположенные рядом гаражные кооперативы не входят в территорию планируемого жилого комплекса.

В Рязани увеличили площадь проектируемого нового жилого комплекса с 23-я многоэтажными домами. Информация содержится в постановлении администрации города.

Речь идет о ЖК «Краски», который построят в районе улиц Зубковой и Тепличной. Общая площадь жилых помещений увеличится до 336 тыс. м2, а нежилых — до 10,5 тыс. м2.

На территории также построят образовательные учреждения для юных рязанцев. Рассчитанная на 1160 мест школа увеличится. Вместимость составит 1230 учеников. Возрастет и вместимость двух детских садов — с 448 до 480 мест.

Застройщик — «Северная Компания».

Ранее сообщалось, что строительство ЖК «Краски» затронет 14 земельных участков, общей площадью 235 тыс м2. Отмечается, что они пустуют, а расположенные рядом гаражные кооперативы не входят в территорию планируемого жилого комплекса.