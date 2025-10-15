Власти одобрили строительство нового квартала в Рязани с 23-мя высотками

Речь идет о 14 участках в районе Лесок на улице Зубковой напротив Дендропарка, вид разрешенного использования которых поменяли на многоэтажную жилую застройку и строительство дошкольного, начального и среднего общего образования. Общая площадь планируемого квартала — 235 тысяч 409 м². Напомним, согласно опубликованному проекту, ЖК «Краски» будет состоять из 25-этажных домов. В районе намерены построить школу на 1 070 мест, детские сады на 260 и 150 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также разместить зеленые зоны и парковки.

