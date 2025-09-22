Рязань
В Рязани появится новый район с 23-мя высотками, школой и детсадами
В Рязани планируют построить новый район с 23-мя высотками. Об этом стало известно РЗН. инфо.

Жилой комплекс намерены возвести на территории района Лесок со стороны улицы Зубковой и Восточной окружной дороги. Согласно опубликованному проекту, ЖК «Краски» будет состоять из 25-этажных домов.

В районе намерены построить школу на 1070 мест, детские сады на 260 и 150 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также разместить зеленые зоны и парковки.

Под ЖК «Краски» намерены использовать 14 участков, общая площадь которых составляет 235 тысяч 409 квадратных метров. Данные участки пустуют, а расположенные рядом гаражные кооперативы не входят в территорию нового жилого комплекса.

Согласно данным RusProfile, ООО «Стройэнерго-оборудование» занимается строительством жилых и нежилых зданий, а ООО «Семейные ценности» — подготовкой к продаже собственного недвижимого имущества. Отмечается, что учреждения связаны с застройщиком «Северная компания».