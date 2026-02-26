Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 77.12 0.65 27/02
ЦБ EUR 91.03 0.71 27/02
Нал. USD 77.00 / 76.70 26/02 17:50
Нал. EUR 91.20 / 91.60 26/02 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
391
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
975
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
549
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани подготовят проект планировки микрорайона с 23-мя высотками и школой
В Рязани приступят к разработке проекта планировки территории в районе улиц Зубковой и Тепличной, сообщает постановление администрации города. Инициатор — ООО СЗ «Северная Компания», финансирование — за счёт собственных средств. Планируется построить 23 многоквартирных дома, два детских сада на 448 мест, общеобразовательную школу на 1160 учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая площадь — 24,2 га, затронуто 14 земельных участков. Новый комплекс получит название «Краски». Застройщик должен подготовить чертёж с красными линиями, границами и зонами строительства, определить очередность работ, а также разработать схему организации движения транспорта и пешеходов.

В Рязани начнут разрабатывать проект планировки территории в районе улиц Зубковой и Тепличной. Соответствующая информация содержится в постановлении администрации города.

В документах отмечается, что инициатором выступает ООО СЗ «Северная Компания». Источник финансирования работ — собственные средства компании.

В районе улиц Зубковой и Тепличной намерены построить 23 многоквартирных жилых дома, два детских сада на 448 мест, общеобразовательную школу на 1160 учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь территории составит 24,2 га. Проект планировки затронет 14 земельных участков. Новый жилой комплекс получит название «Краски».

К проекту планировки территории застройщику необходимо подготовить чертеж и отметить красные линии, границы существующих элементов и зоны для строительства новых объектов, а также определить очередность выполнения работ. Кроме того, нужно разработать схему организации движения транспорта и пешеходов.

Ранее комиссия по итогам общественных обсуждений одобрила появление нового квартала в Песочне.