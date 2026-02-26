В Рязани подготовят проект планировки микрорайона с 23-мя высотками и школой

В Рязани начнут разрабатывать проект планировки территории в районе улиц Зубковой и Тепличной. Соответствующая информация содержится в постановлении администрации города.
В документах отмечается, что инициатором выступает ООО СЗ «Северная Компания». Источник финансирования работ — собственные средства компании.
В районе улиц Зубковой и Тепличной намерены построить 23 многоквартирных жилых дома, два детских сада на 448 мест, общеобразовательную школу на 1160 учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь территории составит 24,2 га. Проект планировки затронет 14 земельных участков. Новый жилой комплекс получит название «Краски».
К проекту планировки территории застройщику необходимо подготовить чертеж и отметить красные линии, границы существующих элементов и зоны для строительства новых объектов, а также определить очередность выполнения работ. Кроме того, нужно разработать схему организации движения транспорта и пешеходов.
Ранее комиссия по итогам общественных обсуждений одобрила появление нового квартала в Песочне.