В Рязани подготовят проект планировки микрорайона с 23-мя высотками и школой

В Рязани приступят к разработке проекта планировки территории в районе улиц Зубковой и Тепличной, сообщает постановление администрации города. Инициатор — ООО СЗ «Северная Компания», финансирование — за счёт собственных средств. Планируется построить 23 многоквартирных дома, два детских сада на 448 мест, общеобразовательную школу на 1160 учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая площадь — 24,2 га, затронуто 14 земельных участков. Новый комплекс получит название «Краски». Застройщик должен подготовить чертёж с красными линиями, границами и зонами строительства, определить очередность работ, а также разработать схему организации движения транспорта и пешеходов.

Ранее комиссия по итогам общественных обсуждений одобрила появление нового квартала в Песочне.