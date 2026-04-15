На набережной в Рыбном появятся обустроенный пляж, кафе и качели-фотозона

Объявлен тендер на благоустройство Вожской набережной в Рыбном. Начальная цена контракта — 120 миллионов 198 тысяч рублей.
Согласно документации, вдоль набережной обустроят пешеходный маршрут от улицы Почтовой через улицу Курочкина (вход и парковка) до лесопарка. В перспективе — развитие восточного участка со строительством гостиничного комплекса.
Со стороны Почтовой предусмотрены входная группа и пляж с модульным туалетом. Выше по склону — амфитеатр и павильон с кофе и прокатом. Пешеходная дорожка на свайном каркасе с деревянным настилом проложена выше уровня ежегодного затопления. По маршруту установят навигацию и информационные стенды в едином стиле.
В центральной зоне разместят кафе, понтон, смотровую площадку, сцену. Также там установят арт-объект «Рыба». Как указано в ПСД, сцена с местами для зрителей в форме сот подойдет для концертов, праздников, лекций и мастер-классов.
В парковой части набережной построят детскую площадку, зоны для воркаута и пикников, беговые и лыжные трассы, установят беседки и скамейки. Также там появятся качели с видом на реку.
Логотип территории — контур рыбы. Название «Вожская набережная» выбрали жители.
На территории обустроят:
- асфальтобетонные проезды и тротуары (с учетом проезда уборочной техники);
- спортивную площадку с сертифицированным резиновым покрытием;
- предусмотрена замена верхнего слоя почвы под газоны, посадка деревьев и кустарников;
- закрытую площадку для мусора на три контейнера по 1 м³.
Напомним, проект благоустройства набережной реки Вожи обсуждается с 2019 года. В ноябре 2025 года на разработку проектной документации выделено 4,5 млн рублей.
Заместитель главы муниципального образования сообщала, что пляжную зону сделают в первом этапе работ.
Фото — концепция благоустройства набережной реки Вожа.