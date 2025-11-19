На разработку проекта для благоустройства набережной в Рыбном выделили 4,5 млн

На разработку проекта для благоустройства набережной на Воже в Рыбном выделили 4,5 миллиона рублей. Согласно сайту госзакупок, подрядчик-победитель, с которым планируют заключить контракт, снизил цену работ до 1,2 миллиона рублей.
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, подрядчик должен будет разработать ПСД для территории в 2,74 га.
В рамках проектирования предусмотрено создание связной и доступной системы зон и площадок с использованием современных, прочных, травмобезопасных и экологичных материалов. Все элементы благоустройства — от малых архитектурных форм до спортивных и игровых комплексов — должны соответствовать утвержденной архитектурной концепции, быть антивандальными, безопасными и доступными для маломобильных групп населения. Инженерная инфраструктура, освещение, озеленение и дизайн-решения подлежат обязательному согласованию с заказчиком.
Заказчик — администрация Рыбновского муниципального района. Финансирование — из местного бюджета. Работы должны быть выполнены к 28 февраля 2026 года поэтапно.
Напомним, на разработку концепции благоустройства пешеходного маршрута в Рыбном выделяли полтора миллиона рублей. Общая протяженность маршрута составит 2,9 километров — от улицы Большой до набережной Вожи.
Те же суммы — 4,5 млн рублей — выделили на разработку проектно-сметной документации в других муниципалитетах региона. В Скопине на проектирование благоустройства парка отдыха по концепции «Открывая просторы».
В Касимове аналогичную сумму направили на проектирование благоустройства двух улиц.