На разработку проекта для благоустройства набережной в Рыбном выделили 4,5 млн
На разработку проекта для благоустройства набережной на Воже в Рыбном выделили 4,5 миллиона рублей. Согласно сайту госзакупок, подрядчик-победитель, с которым планируют заключить контракт, снизил цену работ до 1,2 миллиона рублей.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, подрядчик должен будет разработать ПСД для территории в 2,74 га.

В рамках проектирования предусмотрено создание связной и доступной системы зон и площадок с использованием современных, прочных, травмобезопасных и экологичных материалов. Все элементы благоустройства — от малых архитектурных форм до спортивных и игровых комплексов — должны соответствовать утвержденной архитектурной концепции, быть антивандальными, безопасными и доступными для маломобильных групп населения. Инженерная инфраструктура, освещение, озеленение и дизайн-решения подлежат обязательному согласованию с заказчиком.

Заказчик — администрация Рыбновского муниципального района. Финансирование — из местного бюджета. Работы должны быть выполнены к 28 февраля 2026 года поэтапно.

Напомним, на разработку концепции благоустройства пешеходного маршрута в Рыбном выделяли полтора миллиона рублей. Общая протяженность маршрута составит 2,9 километров — от улицы Большой до набережной Вожи.

Те же суммы — 4,5 млн рублей — выделили на разработку проектно-сметной документации в других муниципалитетах региона. В Скопине на проектирование благоустройства парка отдыха по концепции «Открывая просторы».

В Касимове аналогичную сумму направили на проектирование благоустройства двух улиц.