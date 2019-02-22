На берегу Вожи планируют сделать парк с пляжем, гостиницей и парковкой. Проект

На берегу Вожи в Рыбновском районе планируют сделать парк с пляжем, гостиницей и парковкой. На сайте госзакупок разместили аукцион на разработку проекта по благоустройству.
Зеленую зону намерены разместить на правом берегу Вожи от автомобильного моста в сторону парка.
Согласно аукционной документации, в парке появится парковка для велосипедов и автомобилей, кафе, музей, гостиница. На набережной, которую вымостят керамической брусчаткой, разместят спортивную и детскую площадки с тренажерами и велодорожку.
Также проектом предусмотрено оборудование пляжей, установка скульптур, пандусов, камер видеонаблюдения и освещения.
Само благоустройство намечено на 2019-2020 годы.
Напомним, 11 августа 1378 года на реке Воже прошло знаменитое сражение русской рати под командованием Дмитрия Донского и войском Золотой Орды. Ежегодно в августе на месте битвы