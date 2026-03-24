Губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области, на котором обсудил отчетную кампанию органов власти по результатам работы за прошедший год, планы дорожного ремонта и благоустройства муниципальных образований, развитие системы здравоохранения и другие актуальные вопросы, касающиеся повышения качества жизни в регионе.

Губернатор сообщил о том, что в среду, 25 марта, в Рязанской областной Думе он представит отчет о работе регионального правительства в 2025 году. Трансляция выступления будет вестись в социальных сетях, в группе «Рязанская область». Глава региона расскажет о том, что реализовано, и о будущих проектах. Павел Малков напомнил также, что продолжается ежегодный проект «Час с зампредом», в рамках которого руководители отчитываются о работе курируемых ведомств. Главы муниципалитетов на своем уровне тоже проводят отчетную кампанию.

Также губернатор поручил руководителям муниципальных образований обратить повышенное внимание на обращения граждан, где они предлагают привести в порядок разные общественные пространства.

«Прошу внимательно отнестись к таким обращениям. Сейчас продолжается сбор предложений в рамках федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Инициативы жителей — главное, на чем она построена. Регион здесь получает очень серьезную федеральную поддержку. Именно граждане предлагают территории, которые будем комплексно обновлять. В этом году планируется благоустройство 25 общественных пространств в Рязани, Михайлове, Клепиках, Старожилове, Сапожке, в поселке Лесной и других муниципалитетах. Работа важная, будем ее продолжать», — сказал Павел Малков.

Отмечается, что в текущем году всероссийское онлайн-голосование стартует с 21 апреля и продлится до 12 июня. Рязанцы выберут общественные пространства, которые будут благоустраивать в 2027 году. Губернатор Павел Малков поручил обеспечить максимальный охват жителей и напомнил, что в прошлом году в этом голосовании приняли участие более 130 тысяч человек. Глава региона также добавил, что должен осуществляться строгий контроль за работой по каждому проекту, который реализуется при федеральной поддержке.

Анализируя работу муниципалитетов по вопросам, которые обозначают граждане в соцсетях, Губернатор отметил, что в приоритете сейчас, в том числе, ремонт автодорог.

«Люди спрашивают меня на улице, когда дороги приведут в порядок. Я и сам это вижу, сам езжу по этим дорогам. Снег уже сошел, но погода еще не позволяет полностью развернуть все дорожные работы. Тем не менее, на этой неделе начнется ремонт дорог. За весну приведем основные дороги в порядок, те, которые обращают на себя внимание», — отметил Павел Малков.

Заместитель Председателя Правительства Павел Супрун сообщил, что региональные асфальтобетонные заводы запустили досрочно. Ямочный ремонт литой смесью уже идет на Северной окружной дороге. С 1 апреля работы начнутся на других объектах.

Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о планах дорожного ремонта на 2026 год. Всего в городе построят и отремонтируют 12 километров участков автодорог, в том числе на улицах Вознесенской, Введенской, Есенина, Московском шоссе, Корнилова, Лесной, Стройкова, Куйбышевское шоссе, на площади Мичурина. Новую дорогу построят от Паркового проспекта до детского сада. Капитальный ремонт проведут на автодороге к «Сосновому бору».

В Рыбновском округе в этом году проведут благоустройство набережной реки Вожи. Заместитель главы муниципального образования Екатерина Копылова сообщила на заседании, что на первом этапе будет сделана пляжная зона. Также в проект входит обустройство более километра пешеходных маршрутов, на набережной оборудуют смотровые площадки, фудкорты, станции проката инвентаря, детскую и спортивную площадки.

Губернатор Павел Малков на заседании поручил ЦУР составить перечень обращений граждан, в которых указанные ими вопросы не решаются долгое время.

В ходе заседания утвержден порядок рассмотрения материалов, связанных с делами об административных правонарушениях, которые рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних. Одобрен законопроект, в котором предлагается установить возможность получения субсидий на газификацию и догазификацию жилых помещений в проактивном режиме для участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.