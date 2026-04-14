Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении в кафе Рязани, которое было прекращено

Житель Рязани обратился в Информационный центр СК России. Он рассказал, что в декабре 2023 года после посещения кафе почувствовал недомогание, а позже узнал, что в тот же день с кишечной инфекцией госпитализировали еще восемь человек. По его словам, до сих пор никто не понес ответственности. В рязанском СУ СК расследовали уголовное дело, но потом прекратили его. Напомним, в декабре 2023 года в Рязани девять человек заболели кишечной инфекцией после посещения ресторана «Елки».

Глава СКР потребовал доклад по делу о массовом отравлении в кафе Рязани, которое было прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра СК России.

Житель Рязани обратился в Информационный центр СК России. Он рассказал, что в декабре 2023 года после посещения кафе почувствовал недомогание, а позже узнал, что в тот же день с кишечной инфекцией госпитализировали еще восемь человек. По его словам, до сих пор никто не понес ответственности. В рязанском СУ СК расследовали уголовное дело, но потом прекратили его.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя рязанского управления Олега Васильева доклад о результатах расследования и причинах прекращения дела. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Напомним, в декабре 2023 года в Рязани девять человек заболели кишечной инфекцией после посещения ресторана «Елки».

Позже РЗН. инфо стало известно, что пострадавшие от сальмонеллеза стали обращаться в больницы с конца ноября.

В июле 2024 года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.