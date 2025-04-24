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После отравления рязанцев в ресторане виновных не привлекли к ответственности
Инцидент произошел в декабре 2023 года. Мужчина после посещения ресторана почувствовал недомогание. Позже узнал, что в тот же день еще восемь человек госпитализировали с кишечной инфекцией при аналогичных обстоятельствах. Рязанец обратился в Информационный центр СК России. Он не был согласен с результатами установления обстоятельств отравления. Несмотря на многочисленные обращения, виновных к ответственности не привлекли. В рязанском СУ СК расследовали уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела и основаниях его прекращения.

После отравления рязанцев в ресторане виновных не привлекли к ответственности. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Информационного центра СК России в соцсетях.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Мужчина после посещения ресторана почувствовал недомогание. Позже узнал, что в тот же день еще восемь человек госпитализировали с кишечной инфекцией при аналогичных обстоятельствах.

Рязанец обратился в Информационный центр СК России. Он не был согласен с результатами установления обстоятельств массового отравления людей в одном из кафе.

Несмотря на многочисленные обращения, виновных к ответственности не привлекли, говорится в посте.

В рязанском СУ СК расследовали уголовное дело. Оно было прекращено.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следкома Алексею Медведкову доложить о результатах расследования уголовного дела и основаниях его прекращения.

Напомним, в декабре 2023 года в Рязани девять человек заболели кишечной инфекцией после посещения ресторана.

Позже РЗН. инфо стало известно, что пострадавшие от сальмонеллеза стали обращаться в больницы с конца ноября.

В июле 2024 года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.