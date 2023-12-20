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Пострадавшие от сальмонеллеза в ресторане на Почтовой рязанцы стали обращаться в больницы с конца ноября
По словам мужчины, обратившегося в редакцию, он также знает людей, которые также заболели, побывав в ресторане после 12 декабря.

В редакцию РЗН. инфо обратился один из пострадавших и рассказал, что заболел сальмонеллезом после посещения ресторана «Елки» на улице Почтовой (В здании ресторана находятся три заведения — «Елки», «Разговоры» и «Марка» — прим.ред.).

По словам мужчины, он также знает людей, которые также заболели, побывав в ресторане на Почтовой после 12 декабря.

«Пострадали как взрослые, так и дети. В настоящий момент эти заведения закрыты якобы из-за прорыва горячей воды», — подчеркнул рязанец.

Корреспондент РЗН. инфо попытался связаться с ресторанами, но телефон, указанный на сайте, не работает. Редакция попыталась обратиться к управляющей ресторана. Она прочитала вопрос, заданный ей в личной переписке, но отвечать на него не стала. Тогда журналист попытался зайти в сам ресторан. Заведение оказалось закрыто. На двери висела табличка, в которой было сказано, что ресторан не работает по техническим причинам. Молодой человек, который вышел после настойчивого стука в дверь, также ничего не стал говорить, указав на объявление.

В «Яндекс.Отзывах» и «2ГИС» рязанцы активно продолжают писать комментарии с информацией, как они заболели сальмонеллезом. Самое раннее сообщение датировано 27 ноября.

«Пришла покушать „Цезарь“, сразу смутил запах курицы и сырое яйцо. Как итог — второй день лежу в больнице № 4 с сальмонеллезом», — написала Оксана.

«12 декабря были с мужем в ресторане „Елки“. А 13 декабря уехала на „скорой“ в больницу с диагнозом „сальмонеллез“. Муж слег через пару дней после меня», — отметила Дарья.

«13 декабря пошли вчетвером в „Елки“, к вечеру стало всем плохо, начались диарея, озноб, головная боль, рвота, боли в мышцах. Такое сильное отравление было первый раз в жизни», — отметил Иван.

«Были 1 декабря с молодым человеком в данном заведении. На следующее утро жуткое отравление, которое сопровождалось высокой температурой, потерей сознания и обезвоживанием», — рассказала Юлия.

Напомним, в региональном Роспотребнадзоре сказали, что девять человек заболели кишечной инфекцией после посещения ресторана. Однако название заведения в управлении не сообщили.