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В Рязани девять человек заболели кишечной инфекцией после посещения ресторана
Читатель РЗН. Инфо сообщил, что речь идет про кафе «Елки», «Разговоры» и «Марка».

В Рязани девять человек заболели кишечной инфекцией после посещения ресторана. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, у 9 рязанцев диагностировали кишечную инфекцию после посещения ресторана. При обращении за медицинской помощью восемь человек были госпитализированы, в настоящее время состояние здоровья удовлетворительное. У семи заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза.

Причины возникновения заболеваемости устанавливаются, проводятся лабораторные исследования: отобраны образцы готовой продукции и сырья, смывы с поверхностей, обследование сотрудников. Проведены дезинфекционные мероприятия.

«При обследовании объекта общественного питания выявлены нарушения сроков хранения продукции, порядка прохождения персоналом медицинских осмотров и гигиенического обучения. С целью устранения выявленных нарушений юридическим лицом принято решение о приостановлении деятельности с 15 декабря», — написали в сообщении.

Читатель РЗН. Инфо сообщил, что речь идет про кафе «Елки», «Разговоры» и «Марка».

"Эти заведения закрыты якобы из-за прорыва горячей воды. В реальности десятки отравившихся людей от сальмонеллеза. Люди начали поступать в больницы после 12 декабря. Пострадали как взрослые, так и дети. Более 15 человек знаю лично", — рассказал рязанец.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.