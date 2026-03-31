Россиянам рассказали, как спасти фото и видео из iCloud

Отмечается, что для этого есть процедура Takeaway — с ее помощью можно загрузить контент из облачного хранилища на компьютер или жесткий диск. Однако, по словам аналитика, перенос займет много времени и трафика — 100 гигабайт из iCloud будут грузиться до недели в зависимости от оператора. Ранее стало известно, что россиянам хотят запретить пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. В Госдуме заявляли, что блокировка ударит по миллионам россиян. Мобильные операторы начали предупреждать абонентов о риске отключения оплаты Apple.

