Россиянам хотят запретить пополнять баланс Apple ID с мобильного счета

Мобильные операторы «большой четверки» получили указание Минцифры отключить такую опцию пополнения баланса Apple ID. В качестве причины им якобы указали на необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. ТАСС утверждает, что в правительстве считают, что такая мера может принудить Apple вернуть российские приложения в AppStore. Вариант оплаты через Apple ID работает для подписки, игр или внутренних покупок в приложениях из магазина App Store. Среди сервисов с ежемесячными или ежегодными платежами также: облачное хранилище iCloud+, стриминг музыки Apple Music, сервис с фильмами и сериалами Apple TV+ и др.

Россиянам хотят запретить пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, мобильные операторы «большой четверки» получили указание Минцифры отключить такую опцию пополнения баланса Apple ID. В качестве причины им якобы указали на необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. ТАСС утверждает, что в правительстве считают, что такая мера может принудить Apple вернуть российские приложения в AppStore.

Сейчас возможность оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета доступна у МТС и «билайна». У T2 и «МегаФона» такая оплата есть через партнеров. Опция стала популярна в 2022 году после ограничения на пополнение Apple ID с банковских карт МИР.

Вариант оплаты через Apple ID работает для подписки, игр или внутренних покупок в приложениях из магазина App Store. Среди сервисов с ежемесячными или ежегодными платежами также: облачное хранилище iCloud+, стриминг музыки Apple Music, сервис с фильмами и сериалами Apple TV+ и др.