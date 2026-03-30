В Госдуме заявили, что блокировка оплаты Apple ID ударит по миллионам россиян

Министерство цифрового развития России планирует запретить пользователям оплачивать подписки Apple ID с мобильных телефонов. Об этом сообщил Антон Ткачев, депутат Госдумы, передаёт «Газета.Ru».

Он считает, что такой запрет негативно скажется на миллионах россиян, которые легально используют сервисы Apple, такие как iCloud и образовательные приложения.

Ткачев отметил, что эта инициатива не решит проблему обхода блокировок и не поможет вернуть российские приложения в App Store. Вместо этого, по его словам, люди потеряют удобный способ оплаты, и это может привести к появлению «серого» рынка посредников. Он и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков уже направили запрос в Минцифры с просьбой пересмотреть этот запрет.

Ранее сообщалось, что россиянам хотят запретить пополнять баланс Apple ID с мобильного счета.