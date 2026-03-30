Мобильные операторы начали предупреждать россиян о риске отключения оплаты Apple

Сотовые операторы «Билайн» и МТС начали предупреждать россиян о риске отключения оплаты сервисов Apple с баланса мобильного телефона. Об этом сообщило 30 марта ТАСС.

В рассылке «Билайна» сказано, что, «по сообщению ряда СМИ, в ближайшее время у всех операторов может быть отключена оплата Apple со счета телефона». Абонентам рекомендовали заранее пополнить баланс Apple ID, в том числе на длительный срок.

Пользователям МТС пришло похожее сообщение. Россиянам советуют заранее перевести деньги на кошелек Apple в приложении App Store. При этом отмечается, что максимальная сумма одного пополнения составляет девять тысяч рублей, а количество операций не ограничено.

Ранее стало известно, что россиянам хотят запретить пополнять баланс Apple ID с мобильного счета.