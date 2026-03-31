Пользователям iPhone стали приходить оповещения о последнем дне оплаты Telegram Premium
«Уже завтра в России будут остановлены платежи через механизмы Apple. Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что россиянам хотят запретить пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Отмечается, что такая мера ударит по миллионам гражданам РФ.
Пользователям iPhone стали приходить оповещения о последнем дне оплаты Telegram Premium. Такую смс-рассылку отправила администрация мессенджер.
«Уже завтра в России будут остановлены платежи через механизмы Apple. Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что россиянам хотят запретить пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Отмечается, что такая мера ударит по миллионам гражданам РФ.