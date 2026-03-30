Следователи начали проверку после смертельного ДТП с поездом в Рязанской области

ДТП произошло утром 29 марта на нерегулируемом ж/д переезде 281-го км перегона станций Раненбург — Павелец Юго-Восточной железной дороги. После столкновения пассажирского поезда Тамбов — Москва и кроссовера погибли двое мужчин — водитель и пассажир автомобиля. Следователи Воронежского следственного отдела на транспорте проводят проверку по сообщению о преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи начали проверку после гибели двух человек в ДТП с пассажирским поездом в Рязанской области. Об этом сообщили 30 марта в соцсетях Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Напомним, столкнулись пассажирский поезд и автомобиль «Рено Дастер». Говорилось, что причиной аварии стало нарушение водителем автомобиля ПДД и выезд на железнодорожный переезд на «красный».

Погибли 74-летний водитель кроссовера из Москвы и 69-летний пассажир.

Фото: канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте в MAX.