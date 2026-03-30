Назван возраст погибших в ДТП с поездом в Рязанской области

Напомним, авария случилась утром 29 марта на 113-м километре автодороги «Михайлов-Горлово-Голдино-Скопин-Милославское» в Милославском районе. На железнодорожном переезде 281-й километр Раненбургской дистанции пути столкнулись пассажирский поезд и автомобиль Renault Duster. Водителем кроссовера оказался 74-летний житель Москвы. Также в автомобиле находился 69-летний пассажир. Мужчины скончались на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Причиной произошедшего считают нарушение водителем автомобиля ПДД и выезд на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора.