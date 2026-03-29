В Рязанской области столкнулись пассажирский поезд и легковушка, есть погибшие

ДТП произошло 29 марта, примерно в 10:50, на 113-м километре автодороги «Михайлов-Горлово-Голдино-Скопин-Милославское». На железнодорожном переезде Раненбургской дистанции столкнулись пассажирский поезд и автомобиль «Рено Дастер». Водитель и пассажир легковушки от полученных травм погибли. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, 6 спецмашин МЧС и 15 человек личного состава. Обстоятельства происшествия устанавливаются.